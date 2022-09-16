محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أقامت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وكالة شؤون المعارض والمتاحف أمس معرضا بعنوان “تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين” برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك تزامنا مع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المقامة تحت شعار ( الذكاء الاصطناعي لخير البشرية ).
وبين وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي أن المعرض اشتمل على مجموعة الروبوتات وشاشة يعرض فيها لوحة ذكاء الأعمال، وشاشة يعرض عليها تشات بوت، وشاشة عروض مرئية، والحجر الأسود بتقنية ( VR ).
وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن المعرض يأتي لإبراز جهود المملكة في الاهتمام والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة شؤون الحرمين تقيم معرضا بعنوان “تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.