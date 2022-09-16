.
المناطق_متابعات
في تطور جديد لقضية تويتر وإيلون ماسك، اتهم الملياردير الأمريكي شركة “تويتر” بالاحتيال، من خلال إخفاء عيوب خطيرة في أمن بيانات شركة التواصل الاجتماعي
وفي التفاصيل، قرر إيلون ماسك، تعديل دعواه القضائية التي رفعها سابقًا ضد “تويتر” بتبني مزاعم من أحد المبلغين عن المخالفات في “تويتر”، والذي أبلغ الكونجرس هذا الأسبوع بوجود تدخلات من قبل أجانب في منصة التواصل.
وقال ماسك وهو مؤسس شركة “تسلا” إن “تويتر” أخفت عنه حقيقة أنها لا تمتثل لاتفاقية 2011 مع لجنة التجارية الفيدرالية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين.
وورد في دعوى إيلون ماسك المعدلة: “لا داعي للقول، أن أحدث الاكتشافات توضح بشكل لا يمكن إنكاره أن الجهات التابعة لماسك لها كامل الحق في الانسحاب من اتفاق الاستحواذ”.
الجدير بالذكر أن شركة تويتر، كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد “ماسك” تطالبه بتنفيذ اتفاق الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار.
كما قام إيلون ماسك ردا على “تويتر”، بتقديم دعوى مضادة لمنع شركة التواصل الاجتماعي من الحصول على غرامة التراجع عن الصفقة بقيمة مليار دولار.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يتهم «تويتر» بالاحتيال .. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.