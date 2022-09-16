رئاسة شؤون الحرمين تقيم معرضا بعنوان “تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين”

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أقامت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع وكالة شؤون المعارض والمتاحف أمس معرضا بعنوان “تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين” برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك تزامنا مع القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المقامة تحت شعار ( الذكاء الاصطناعي لخير البشرية ).

وبين وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي أن المعرض اشتمل على مجموعة الروبوتات وشاشة يعرض فيها لوحة ذكاء الأعمال، وشاشة يعرض عليها تشات بوت، وشاشة عروض مرئية، والحجر الأسود بتقنية ( VR ).

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن المعرض يأتي لإبراز جهود المملكة في الاهتمام والرعاية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.