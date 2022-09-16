“المياه الوطنية”: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة إلكترونياً

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استعرضت شركة المياه الوطنية، خطوات رفع شكوى للاعتراض على مخالفة وذلك عبر خلال التطبيق الإلكتروني.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة عبر الدخول على الصفحة الرئيسية في التطبيق، ثم النقر على الشكاوى، واختيار “شكوى جديدة”.

وأشارت إلى أنه يتم بعد ذلك الضغط على مخالفات ثم الاعتراض على مخالفة واختيار المخالفة وتحديد سبب المخالفة، وأخيراً إرسال الطلب.



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Source akhbaar24

