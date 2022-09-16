شكرا لقرائتكم خبر عن الأسباب التي دفعت الأهلي المصري لعدم قيد كهربا فى القائمة الأفريقية! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي عن قائمته المحلية والأفريقية فى الموسم الجديد، حيث غاب اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" عن قائمة الفريق الأفريقية، فى الوقت الذي تواجد اللاعب فى قائمة الفريق المحلية، مما أثار الشكوك فى نفوس الجماهير الحمراء عن وجود أسباب فنية وراء عدم قيد اللاعب أفريقيًا.

وكشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي المصري عن الأسباب التى دفعت الفريق لعدم قيد اللاعب، حيث أكد أن "كهربا "لم يتم قيده فى قائمة الفريق الأفريقية لعدم سدد غرامة اللاعب لنادي الزمالك حتى اللحظة الراهنة، بعدما أتفق مسئولي الفريق الأحمر بشكل شفوي مع اللاعب على دفع غرامته.



قيد اللاعب ضمن فترة القيد الثانية

واستقر مسئولي النادي الأهلي على قيد اللاعب فى يناير المقبل، خاصة أن الفريق سيكون قد تمكن من سداد غرامة اللاعب، ليشارك بشكل طبيعي مع الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، لا سيما أن قيد اللاعب فى القائمة الأفريقية فى الوقت الحالي ومشاركته فى دور ال 32 قد يعني إستبعاد الفريق القاهري من منافسات دوري الأبطال.

مدة تعاقد اللاعب الجديد مع الفريق الأحمر

وتناولت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب سيجدد للفريق الأحمر لمدة 3 مواسم قادمة، خاصة أن عقد اللاعب يتبقي به موسم واحد فقط، إضافة على الموسم الحالي، مما يغلق الطريق تمامًا أمام رحيل اللاعب، بعد انتشار بعض الأخبار التى تفيد بإستغناء النادي الأهلي عن خدمات اللاعب.

وسيتم تقسيط غرامة اللاعب على دفعات للفريق الأحمر من قيمة عقد اللاعب الجديد، على أن يكون أكبر عقد يتقاضاه اللاعب خلال الفترة المقبلة لا يتجاوز حاجز ال 5 مليون جنيه مصري، الشئ الذي رحب به اللاعب بشدة فى ظل رغبته بالتخلص من أزمته الحالية.