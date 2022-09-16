زيلينسكي يعلن العثور على مقبرة جماعية بمنطقة خاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية عثرت على “مقبرة جماعية” في مدينة إيزيوم، التي استعادتها قبل أيام بمنطقة خاركيف شرقي البلاد.
وقال زيلينسكي في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو: “نريد أن يعلم العالم ما تسبب به الاحتلال الروسي”؛ مضيفا: “روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان ولا بد من محاسبتها”.
فيما لم يعط الرئيس الأوكراني مزيدا من التفاصيل حول عدد الجثث المدفونة، أو الأسباب التي أدت إلى وفاة أصحابها؛ مشيرا إلى فتح تحقيق، وقال: “يفترض أن نتلقى مزيدا من المعلومات المؤكدة والواضحة”.
وطالب زيلينسكي “يتعين على العالم حقا أن يحاسب روسيا على هذه الحرب. سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يحدث ذلك”.
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