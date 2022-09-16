10.8 مليار.. خسائر متراكمة لـ 49 شركة مدرجة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» – بناءً على النتائج الأخيرة للشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) – عن وجود 49 شركة مدرجة سجلت خسائر متراكمة من رأسمالها، إذ بلغ إجمالي تلك الخسائر للشركات المدرجة نحو 10.81 مليار ريال، فيما بلغ رأسمال تلك الشركات 48.73 مليار ريال.

وتجاوزت خسائر بضع شركات أكثر من 50% من رأسمالها (أكثر من نصف رأسمالها)، وتم وضع العلم الأحمر عليها من قبل «تداول» للدلالة على خسائر الشركة المتراكمة، فيما سجل عدد من الشركات خسائر تراوح نسبتها بين 35 و50% من رأسمالها.

26 شركة خسائرها غير معروفة

تضع شركة السوق المالية «تداول» علامات على الشركات الخاسرة بأكثر من 20% من رأسمالها، إذ يتم وضع علامة باللون الأصفر للشركات التي تراوح خسائرها ما بين 20 و 35%، وعلامة باللون البرتقالي للشركات التي تبلغ خسائرها ما بين 35 و50 %، وعلامة باللون الأحمر للشركات التي تتجاوز خسائرها 50 % من رأسمالها. إلا أن هناك 26 شركة سجلت خسائر من رأسمالها بنسبة لا تتجاوز 20 %، ولا يتم وضع علامة أمامها تدل على خسائرها المتراكمة.

وهذه الشركات التي سجلت خسائر متراكمة بنسبة لا تتجاوز 20 % (سايكو، عذيب للاتصالات، التأمين العربية، ساب تكافل، وفرة، سابتكو، جبل عمر، العالمية، صادرات، التموين، الوطنية، معدنية، ولاء للتأمين، طباعة وتغليف، صدق، أنابيب، الخدمات الأرضية، مدينة المعرفة، أنابيب السعودية، أنعام القابضة، العقارية، سناد القابضة، جاكو، جازادكو، باتك، أسمنت تبوك).

8 شركات تكتسي «الأحمر»

سجلت 8 شركات خسائر متراكمة بلغت نسبتها أكثر من 50 % من رأسمالها، وتم وضع العلم الأحمر عليها نتيجة تحقيقها خسائر متراكمة، وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة لشركة الكابلات 91.52 % من رأسمالها، وشركة سلامة 91.46 %، وبلغت خسائر شركة عناية 7049 %، فيما بلغت خسائر شركة ثمار الموقوفة عن التداول لعدم إعلانها نتائجها المالية لعام 2021 وما بعده نحو 66.5 %، وبلغت خسائر شركة الصقر 64.82 %، وسجلت شركة تهامة خسائر بنسبة 63.6 % من رأسمالها، فيما بلغت خسائر شركتي ريدان، ومجموعة الحكير 53 % و52 % من رأسم المال، وتقدمت الشركتان بطلب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

5 شركات خسائرها ما بين 35 و50 %

سجل عدد من الشركات خسائر تراوح نسبتها ما بين 35 و50 % من رأسمالها، وبلغت خسائر كل من شركات التأمين «أسيج، المتحدة، أمانة» ما بين 45 و50 % من رأسمالها، فيما بلغت خسائر شركة الأسماك 38 %، والإنماء طوكيو 37 %.

10 شركات بـ«علم أصفر»

سجلت النتائج الربعية المعلنة أخيراً لعدد من الشركات المدرجة، تسجيلها خسائر بلغت نسبتها أقل من 35 % وبما يزيد على 20 %، إذ بلغت خسائر كل من شركات «إعمار، تكوين، أميانتيت، الخليجية العامة، تبوك الزراعية، ملاذ للتأمين» خسائر تتجاوز 30 % وتقل عن 35 %، فيما بلغت خسائر كل من شركات «اتحاد الخليج الأهلية، الباحة، ميدغلف، مسك» ما بين 25 و30 %.