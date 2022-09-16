شكرا لقرائتكم خبر عن نادي بيراميدز يعلن عن تعاقده الرسمي مع مصطفي فتحي نجم نادي التعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الجناح المصري مصطفي فتحي نجم نادي التعاون السعودي، يأتي ذلك فى ظل أزمة التجنيد التي يعاني منها اللاعب، والتي تستلزم تواجد اللاعب فى الدوري المصري، مما دفع نادي التعاون للموافقة على عرض الفريق المصري.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب لصفوف نادي بيراميدز لمدة موسمًا واحدًا على سبيل الإعارة، ومن ثم يعود مرة أخري لفريق نادي التعاون، ولم يكشف الجانب السعودي أو المصري عن بنود التعاقد حتي الآن، خاصة أن هناك بعض التقارير تشير إلى أن إعارة اللاعب للفريق المصري مع أحقية الشراء النهائي.



سبب فشل مفاوضات الأهلي المصري مع اللاعب

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن سبب فشل مفاوضات الفريق الأحمر مع اللاعب، يأتي بسبب تأخر مسئولي الفريق فى حسم التعاقد مع اللاعب، فى الوقت الذي قرر المارد الأحمر أن تكون الصفقات القادمة بناءًا عن رغبة الجهاز الفني الجديد، الشئ الذي أتاح لبيراميدز التفاوض مع اللاعب وحسم التعاقد.

وكان نادي الزمالك أيضًا يحاول حسم التفاوض مع اللاعب، ولكن جدية وإحترافية مسئولي نادي بيراميدز فى التفاوض ساهمت فى إنهاء الصفقة لصالحهم، خاصة أن الفريق يمتلك القدرة المالية فى التفاوض منذ أن تم تأهيله لذلك بعدما تم إعتماد اسم هذا الفريق منذ أن قام تركي آل الشيخ بتمويله فى 2019.



أسباب دفعت التعاون للموافقة على رحيل اللاعب

ويعد موقف اللاعب من التجنيد السبب الرئيسي وراء إعارة اللاعب، خاصة أن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية فى الفريق، والذي يتم الإعتماد عليه بشكل كبير من قبل الجهاز الفني للفريق، حيث أن اللاعب كان له دورًا كبيرًا فى بقاء الفريق ضمن "دوري ريو".