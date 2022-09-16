8 إرشادات ومحاذير.. هل اطلعت على السيرة الذاتية لقلبك؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متاعبات
في محاولة لها لتقريب المعنى وتوضحيه، ابتكرت وزارة الصحة طريقة جديدة لتوصيل المعاني التي تريد إيصالها للمواطن، حيث ابتكرت فكرة السيرة الذاتية للقلب، لتكون مدخلا مناسبا لشرح النصائح الخاصة بصحة القلب وتقوية أداؤه.
ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ إنفوجرافا توضيحيا، كشفت فيه عن السيرة الذاتية للقلب:المسمى الوظيفي:
رئيس مركز التحكم للدورة الدموية، التي تضح الدم في جميع أنحاء الجسم.الخبرات:
ـ التحكم بإيقاع وسرعات معدل ضربات القلب.
ـ المحافظة على ضغط الدم.
ـ تخليص الخلايا من ثاني أكسيد الكربون والفضلات.
ـ إمداد خلايا الجسم بما تحتاجه من أكسجين وغذاء.
ـ تقلل من تناول الدهون والملح.
ـ تمارس تمارين منتظمة كالمشي.
ـ تتحكم بالكولسترول، الضغط وسكر الدم.
ـ تبتعد عن التدخين.
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ـ تفرط في تناول الكافيين.
ـ تتناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ـ تستنشق المواد الكيميائية.
ـ تتوتر وتقلق بشكل متكرر.
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