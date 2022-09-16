أحمر الشباب بطموحات الانتصار يلاقي بوتان.. اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، اليوم «الجمعة»، مباراته الثالثة أمام نظيره منتخب بوتان، وذلك عند الساعة 9 مساءً على ملعب استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية التي تحتضنها مملكة البحرين حتى يوم 18 سبتمبر الجاري، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا بأوزبكستان 2023.

وكان أحمر الشباب قد حقق فوزًا عريضًا ومستحقًا على حساب نظيره منتخب النيبال بنتيجة 6 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الاربعاء الماضي ضمن الجولة الثانية من مباريات هذه المجموعة.

ويتطلع المنتخب الوطني للشباب لتحقيق الانتصار في هذه المباراة، حيث يسعى للوصول الى النقطة 7، والتي تمنحه فرصة أكبر في المنافسة على بطاقة التأهل الى النهائيات.

واختتم منتخب الشباب تحضيراته لمواجهة هذا المساء، بحصة تدريبية قادها المدرب الوطني عادل النعيمي بمعاونة الطاقم الفني المساعد وبمشاركة جميع اللاعبين.

واتسم المران بالجدية والحماس، وضع من خلاله المدرب النعيمي اللمسات الفنية والتكتيكية التي سيعتمد عليها في مواجهة هذه الليلة.

وبالعودة لترتيب المجموعة، فإن منتخب قطر يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبنا الوطني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ومن ثم منتخب بنغلاديش في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ومنتخب بوتان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب النيبالي المركز الأخير برصيد خالي من النقاط.