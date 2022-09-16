إطلاق اسم الشيخ محمد بن عبدالرحمن على كأس السوبر السلاوي

محمد بن مسعود - الدمام - أقر الاتحاد البحريني لكرة السلة تغيير مسمى كأس السوبر للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ليكون تحت مسمى بطولة السوبر على كأس المرحوم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة، أحد الرؤساء السابقين للاتحاد.

وستقام المباراة يوم الخميس 22 سبتمبر الحالي على صالة زين لكرة السلة بين المنامة بطل دوري زين للموسم الماضي والأهلي بطل كأس خليفة بن سلمان.

ويأتي ذلك تكريمًا للفقيد الراحل الشيخ محمد عبدالرحمن وتقديرًا لجهوده الكبيرة التي بذلها في تطوير كرة السلة البحرينية حينما كان رئيسا للاتحاد البحريني للعبة، بالإضافة لعطائه الكبير للسلة البحرينية من خلال رئاسة جهاز كرة السلة بنادي المحرق لسنوات طويلة.

وأكد القبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد أن إطلاق مسمى الفقيد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة على بطولة كأس السوبر البحريني 2022 هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الشخصية الرياضية التي خدمت كرة السلة طويلاً وكانت من الأسباب التي أدت إلى وصول كرة السلة البحرينية إلى ما هي عليه الآن من تطور ونماء.

وقال العلوي إن الاتحاد البحريني لكرة السلة يفخر بإقامة هذه البطولة السنوية على كأس الفقيد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مؤكدًا إن هذه المسمى يعطي الاتحاد الدافع للتنظيم بصورة مميزة من أجل إخراج الحدث بالصورة المطلوبة.

ويُعد اتحاد السلة العدة في الوقت الحالي لتنظيم هذه البطولة المهمة، إذ تم إقرار مكافآت مالية للبطل وصاحب المركز الثاني، بالإضافة لجائزة لأفضل لاعب في المباراة وهداف الثلاثيات وهداف المباراة.