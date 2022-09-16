المنامة والأهلي يواصلان انتصاراتهما بدوري زين السلاوي

محمد بن مسعود - الدمام - هشام جعفر:

واصل فريق المنامة تحقيق انتصاره الثاني على التوالي حينما اكتسح نظيره فريق سترة بفارق 30 نقطة وأنهى اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الخميس) بنتيجة (62/‏92)، وذلك خلال منافسات انطلاق الجولة الثانية ضمن لدور التمهيدي من دوري زين لكرة السلة.

وبذلك رفع المنامة بفوزه المستحق رصيد خزينته إلى (4 نقاط)، بينما سترة بخسارته الثانية بات رصيده نقطتين.

وشهدت نتائج الأشواط الأربعة جميعها لصالح المنامة كالآتي: (16/‏23، 11/‏21، 19/‏24، 16/‏24)، إذ برز في صفوف المنامة أحمد سلمان وسجل (22 نقطة) منها 6 ثلاثيات، أحمد نجف (20 نقطة)، أحمد الدرازي (18 نقطة)، بينما في سترة جاء أفضل المسجلين المحترف مالك الجاه (25 نقطة)، وعلي عيد ومهدي عبدالأمير وعلي عباس إبراهيم ولكل منهم (7 نقاط).

وفي اللقاء الثاني تمكن فريق الأهلي من اجتياز نظيره فريق الحالة بنتيجة (56/‏72) وذلك بذات حساب الجولة، إذ تمكن الأهلي من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى (4 نقاط)، بينما هي الخسارة الثانية للحالة الذي بقي على رصيده بنقطتين.

وجاءت نتائج الأشواط الأربعة بواقع (22/‏23 الأهلي، 9/‏18 الأهلي، 15/‏15، 10/‏16 الأهلي)، وبرز في صفوف الأهلي من حيث معدل تسجيل النقاط اللاعب ميثم جميل بإحرازه (17 نقطة)، وكذلك المحترف جيفرسون (13 نقطة)، في حين برز من الحالة المحترف نيجال أفضل المسجلين (23 نقطة) وأحمد خليفة (10 نقطة).

وسوف تستكمل المنافسات للجولة الأولى يوم (الثلاثاء) المقبل بمواجهة مدينة عيسى والنويدرات وسماهيج مع الاتحاد، على أن تختتم يوم (الأربعاء) بموقعة الجارين فريقي المحرق والبحرين.