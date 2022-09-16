التصويت لأجمل هدف في قبل نهائي المناطق ومنطقة الغرب

محمد بن مسعود - الدمام - لا يزال هناك أربعة فرق فقط في المنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، وذلك بعد اختتام مباريات قبل نهائي المناطق ومنطقة الغرب.

في حين شهدت المباريات الأربع إثارة كبيرة مع مواجهة الفائزين صعوبة كبيرة من أجل تأمين أماكنهم في الدور قبل النهائي، كانت هناك بعض الأهداف الملفتة للنظر أيضًا.

وفي هذا السياق اختار الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خمسة من أجمل الأهداف في الدور قبل النهائي للمناطق ومنطقة الغرب.

حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت في موقع الاتحاد الآسيوي لأجمل هدف برأيهم في نهاية التقرير.

مع بداية الدور قبل النهائي من منطقة الغرب وخلال الوقت الإضافي تمكن فريق السيب الضيف من التقدم في النتيجة، مما دفع العربي لاعبيه إلى الأمام بحثا عن هدف التعادل، وهو الأمر الذي سمح للعمانيين الاستفادة من ذلك وتسجيل هدف التقدم الثاني.

خلال هجوم مضاد سريع، انتقل السيب من أحد طرفي الملعب إلى الطرف الآخر، وبلغت السرعة ذروتها من خلال محسن الغساني صاحب الهدف الأول قبل دقائق، حيث أرسل كرة عرضية مثالية استقبلها صلاح اليحيائي بأناقة قبل أن يسدد في الزاوية السفلية البعيدة عن متناول الحارس.

فريق آخر أذهل الجماهير في المدرجات وجعلها صامتة، وقد كان فريق كوالالمبور سيتي، الذي على الرغم من عدم حصوله على الكرة في معظم المباراة خارج أرضه في كالكوتا، فقد أحرز هدف سيبقى طويلا في ذاكرة جماهيره.

يمكن القول إن باولو جوزيه هو اللاعب الأبرز في صفوف فريقه الماليزي خلال مشاركته الأولى في كأس بطولة الاتحاد الآسيوي، حيث أطلق تسديدة بعيدة المدى من اللمسة الأولى هزت شباك موهون باغان، ليفتتح قائد فريق كوالالمبور التسجيل خلال الفوز 3-1 والذي يضمن استمرار حلم الوافدين الجدد في نيل لقب البطولة القارية.

كان ديربي بحريني بين الرفاع الشرقي والرفاع على ستاد نادي المحرق، وبعد أن تمكن المنافسون المألوفون لبعضهم البعض من المحافظة على نظافة شباكهم لمدة 90 دقيقة، نجح الرفاع أخيرا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 114.

تم إرسال عرضية متقنة بواسطة الظهير الدولي السوري مؤيد عجان من الجهة اليسرى ارتقى لها علي حرم وحولها برأسه داخل الشباك من مسافة نحو ثماني ياردات.

كان هناك أيضا تنافس كبير في الكرات الهوائية في جيزاخ، حيث استمرت محاولات سوغديانا قبل إيجاد هدف ثمين أمام ايسترن في الدقائق الأخيرة، وذلك عندما دخل فيتالي دينسوف صاحب الخبرة كبديل وأسهم في جلب الإلهام الذي احتاجه فريقه.

توغل الدولي الأوزبكي السابق إلى العمق من الجهة اليمنى قبل أن يرسل كرة عرضية جميلة بقدمه اليسرى باتجاه شوخروز نورخانوف، الذي ارتقى لها وأسكنها برأسه داخل الشباك ليكون هدف الفوز الثمين.

بعد أن تأخر قبل لحظات فقط في الوقت الإضافي أمام غريمه المحلي الرفاع، أبقى لاعبو الرفاع الشرقي رؤوسهم مرفوعة وتم مكافأتهم على ذلك في الدقيقة 117 من خلال هدف التعادل.

مثابرة عبدالله شلال على إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى أتت ثمارها، فبعد التصدي لمحاولته الأولى، مكنه تفكيره السريع من استعادة السيطرة على الكرة وتسديدها قوية ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها إلى الشباك، ليأحذ المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت في النهاية بحسرة كبيرة لفريقه الرفاع الشرقي.