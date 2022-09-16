يُتبرع بها للمحتاجين بعد إصلاحها.. هيئة الاتصالات تطلق مبادرة “دوّر جهازك”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الأولى من مبادرة إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية “دوّر جهازك”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني لإدارة النفايات والقطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي ضمن مسؤولياتها المجتمعية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بدورهم تجاه تدوير الأجهزة الإلكترونية والاستدامة البيئية.

وبيّنت أن المبادرة تعتمد في تنفيذها على مرحلتين أولاهما استقبال طلبات المشاركة من القطاع الخاص للتبرع بأجهزتهم ابتداءً من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، فيما تستهدف في مرحلتها الثانية استقبال طلبات الأفراد من أكتوبر وحتى ديسمبر 2022.

وأشارت الهيئة إلى أنها تستهدف إعادة تدوير 5 أنواع من الأجهزة الإلكترونية وتشمل: الهواتف المحمولة والثابتة، وأجهزة “المودم”، والطابعات، والكمبيوترات المحمولة والمكتبية.

وأضافت أن التدوير سيشمل مسارين لإصلاح الأجهزة، ثم التبرع بها للأسر المحتاجة، أو إعادة تدويرها وإتلافها حسب الطرق والوسائل المتخصصة، مضيفة بأنها ستخصص موقعاً إلكترونياً يستعرض طرق تسلُّم أو تسليم الأجهزة للمبادرة، وكذلك استقبال الاستفسارات المتعلقة بها وأبرز الإحصائيات المتعلقة بأدائها.