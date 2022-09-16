القوات المسلحة تختتم مشاركتها في تمرين “الأسد المتأهب 2022” بالأردن (صور)

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شاركت القوات المسلحة بمختلف فروعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، إلى جانب قوات 27 دولة، في ختام فعاليات التمرين المشترك “الأسد المتأهب 2022” في نسخته العاشرة التي أقيمت بالأردن.
وشهد ختام التمرين، تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية مع استخدام كافة الأسلحة والدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية، وذلك بحضور رئيس هيئة تطوير وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، وعدد من كبار القادة العسكريين للدول المشاركة في التمرين.
وتهدف مشاركة أفرع القوات المسلحة في هذا التمرين إلى تبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية، فيما أقيمت على هامش التمرين ندوة “كبار القادة” والتي تناولت آلية التعامل مع مخلفات الصواريخ الباليستية غير المتفجرة، والتعامل مع العبوات الناسفة المبتكرة.
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Source akhbaar24
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