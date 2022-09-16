بمناسبة اليوم الوطني.. “التجارة” تعلن اشتراطات ومتطلبات التخفيضات التجارية للمنشآت

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أوضحت وزارة التجارة، اشتراطات ومتطلبات التخفيضات التجارية للمنشآت وذلك قبل أيام من موسم تخفيضات اليوم الوطني الذي يستمر من يوم غدٍ (السبت) الموافق 17 سبتمبر حتى (الجمعة) الموافق 30 من الشهر نفسه.

وبيّنت الوزارة، أن اشتراطات ومتطلبات التخفيضات التجارية تتمثل في أنه لا يجوز للمنشآت التجارية إجراء التخفيضات إلا بترخيص من الوزارة، وضرورة إبراز الترخيص في مكان ظاهر للمستهلك داخل المحل التجاري، إلى جانب أن تكون نسب التخفيض “من وإلى” مكتوبة بشكل واضح للمستهلك.

وأشارت إلى أنه يجب على المنشأة وضع بطاقات على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل التخفيض وبعده، ولا يجوز الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من 15 يوماً.

ولفتت إلى أهمية أن تقدم المنشأة 4 متطلبات أساسية للحصول على ترخيص التخفيضات، منها اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه، ومدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها، وقائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات، ونسبة التخفيض المعلن عنها.