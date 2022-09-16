القاهرة تستضيف أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي الأحد المقبل

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تستضيف العاصمة المصرية الأحد المقبل، أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.
وأفادت منظمة العمل العربية، في بيان لها اليوم، أن جدول أعمال الدورة التي تستمر على مدى ثمانية أيام، يتضمن عدداً من البنود، منها تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، وتقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي بشأن الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الخبراء القانونيين (2025-2022).
ويهدف المؤتمر إلى العمل على توحيد الرؤى والمواقف وتبادل الخبرات العربية الرائدة.
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Source almnatiq
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