شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تحديد موعد إعلان الصفقات وطائرة خاصة للسفر إلى الكاميرون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 15 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلى الكاميرون.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك التي جاءت كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. أمير مرتضى يكشف موعد إعلان الصفقات الجديدة

كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة بالقلعة البيضاء، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "سيتم الاعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم 2022/2023 عقب عودة الفريق من الكاميرون وذلك للحفاظ على تركيز الفريق.. اليوم تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني".

أخبار الزمالك اليوم.. قرار هام من مجلس الإدارة قبل سفر الفريق لمواجهة إيليكت التشادي



قرر مجلس إدارة الزمالك سفر الفريق الأول غدٍ الجمعة، متوجها إلى الكاميرون في طائرة خاصة استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى في ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يغادر الفريق في طائرة خاصة أسوة بما يحدث في الرحلات الأخيرة لإراحة اللاعبين بشكل جيد قبل المباريات القوية، وحتى يعود الفريق بأسرع وقت ممكن استعدادا للقاء العودة.

أخبار الزمالك اليوم.. موعد مباراة الفريق ضد إيليكت التشادي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفنى البرتغالى جوسيفالدو فيريرا، استعداداته لخوض لقاء مهم أمام إيليكت التشادي يوم 18 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد فريق إيليكت التشادي فى الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.