شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. ضم ميسي وإعلان القائمة المحلية والإفريقية للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 15 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان صفقة جديدة والكشف القائمة المحلية والإفريقية.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الاهلي التي جاءت كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. التعاقد مع مصطفى ميسي 5 مواسم

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي انضمام مصطفى سعد، لاعب سيراميكا كليوباترا، لصفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالتعاقد مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.



أخبار الأهلي اليوم.. مواجهة ودية ضد بتروجيت



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بتروجت في أولى تجاربه الودية خلال فترة ‏الإعداد التي يخوضها استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيري التونسي والجيش ‏الرواندي.‏

ويلتقي الأهلي مع بتروجت يوم 21 سبتمبر الجاري وفقًا للمواعيد التي سبق أن أعلنها ‏مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حيث يخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية أيام 21 و25 ‏و29 سبتمبر الجاري.‏

أخبار الأهلي اليوم.. رحيل نجم الفريق إلى الاتحاد السكندري



أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن الحصول على خدمات أحمد سيد غريب نجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النادي السكندري في بيان رسمي له اليوم، عن التوقيع مع أحمد سيد غريب لمدة موسمين قادمًا من صفوف الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.



أخبار الأهلي اليوم.. الكشف قائمة الفريق الإفريقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عن قائمة الفريق الإفريقية هذا الموسم.

وشهدت القائمة عدم تواجد محمود عبد المنعم كهربا العائد من فترة إعارة بسبب مشكلة إيقافه كما تم استبعاد صلاح محسن القريب من الرحيل، بالإضافة إلى الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وجاءت القائمة الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد مغربي ومحمود متولي ومحمد أشرف.

خط الوسط: رأفت خليل وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود وبيرسي تاو وزياد طارق ومحمد مجدي قفشة وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد ميسي وميدو نبيل.

خط الهجوم: شادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.



أخبار الأهلي اليوم.. الكشف قائمة الفريق المحلية



أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه المحلية التي تستعد للمشاركة في بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم 2022-2023.



ولم تشهد قائمة الفريق الأحمر المحلية صلاح محسن ومصطفى فوزي ومحمد النجار، وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم كهربا العائد مجددا للنادي الأحمر بعد انتهاء إعارته في تركيا.

وضمت القائمة كلا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد مغربي - علي معلول - محمد نصير

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد محمود - طاهر محمد طاهر - بيرس تاو - زياد طارق - محمد مجدي أفشة - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - محمد فخري - عمار حمدي - عبد الرحمن مانو - وليد مصطفى - محمود كهربا

الهجوم: حسام حسن - محمد شريف - شادي حسين.

