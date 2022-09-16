شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يوجه رسالة لجماهيره ويعلق على استبعاده من المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، رسالة إلى جماهير فريقه عقب الفوز ضد الخليج، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

اتحاد جدة يعبر الخليج بثنائية في الدوري

وكان اتحاد جدة حقق الفوز على الخليج، بثنائية دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وحرص عبد الرحمن العبود نجم اتحاد جدة، على توجيه الشكر لجماهير فريقه على حضورها ودعمها للاعبين أمام الخليج، بالدوري.

وقال العبود في تصريحات لقنوات SSC السعودية "مبروك لنا وهارد لك للخليج، أشكر جمهور الاتحاد على الحضور ودعمنا رغم الرطوبة العالية".

وتابع "لعبنا المباراة أمام الخليج على جزئيات ونجحنا في استغلال فرصتين وسجلنا هدفين، ونجحنا في حصد ثلاث نقاط هامة".

العبود يعلق على استبعاده من اختيارات هيرفي ريناد بالمنتخب

وعلق على مشاركته في أكثر من مركز قائلًا "هذه وظيفتي، أنا جاهز للعب في أي مركز يطلبه المدرب نونو سانتو مني خلال المباريات، وأحاول التأقلم مع أي مركز، وأنا جاهز الحمد لله، سعيد للغاية في مركزي الحالي".

وحول غيابه عن قائمة المنتخب السعودي، أوضح "لم أكن مستاء من عدم استدعائي لقائمة الأخضر، احترم قرار المدرب هيرفي رينارد، وأقدر اختياراته وجاهز للمشاركة في أي وقت".