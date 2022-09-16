غرفة جدة تستضيف لقاء رجال الأعمال الهندي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

استضافت غرفة جدة اليوم لقاء رجال الأعمال الهندي، بحضور عدد من رجال الأعمال السعوديين، ووجود العديد من المؤسسات والشركات الهندية في مجالات متعددة، وبمشاركة أكثر 100 شركة ومؤسسة سعودية.

وبحث رجال الأعمال السعوديون مع نظرائهم الهنود التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية، تشمل مجالات الأطعمة الجافة والمتجمدة والبهارات والمكرونة والأرز بأنواعه وزيوت الطعام والشاي والقهوة وآلات بيعها والتمر الهندي والفواكه المجففة والبقوليات والمنتجات العضوية.

يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين شهد زيادة خلال العام ( 2018م – 2019م) بنحو 24%، مسجلًا (130) مليار ريال سعودي، كما يُشار إلى أن العلاقات السعودية الهندية، شهدت خلال الفترة الأخيرة تحولًا تاريخيًا، تمثل في إعلان (دلهي) عام 2006، ثم (إعلان الرياض) عام 2010، ما مثّل تطورًا كبيرًا، وقيام شراكة حقيقية بين البلدين، يدعمها تأسيس لجنة سعودية هندية تعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.