فيصل بن تركي يعلق على فوز النصر أمام الباطن بدوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - علق فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق الأمير، على فوز النصر أمام الباطن برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم .

وكتب فيصل بن تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: مبروك للعالمي الفوز مستوى في تحسن وبحول الله من أفضل لأفضل”.

صواريخ النصر تدك شباك الباطن برباعية في دوري روشن