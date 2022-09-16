فيصل بن تركي يعلق على فوز النصر أمام الباطن بدوري روشن

محمد بن مسعود - الدمام - علق فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق الأمير، على فوز النصر أمام الباطن برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم .
وكتب فيصل بن تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: مبروك للعالمي الفوز مستوى في تحسن وبحول الله من أفضل لأفضل”.
صواريخ النصر تدك شباك الباطن برباعية في دوري روشن
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