شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي دوري روشن السعودي بعد ثنائية حمدلله في الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية من معرفة ماهو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت اليوم الخميس.

ثنائية حمدلله في الخليج

وسجل النجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدلله ثنائية الفريق في البداية سجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من المباراة وفي الشوط الثاني ضاعف النتيجة في الدقيقة التاسعة والستين.

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ترتيب هدافي دوري روشن السعودي

ويحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي اللاعب كريستيان جوانكا مهاجم الشباب بفارق هدف عن اللاعب كارلوس جونيور زميله في الفريق، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1-كريستيان جوانكا - الشباب 4 أهداف.

2-كارلوس جونيور - الشباب 3 أهداف.

3-أوديون إيجالو - الهلال 2 أهداف.

4-مراد باتنا - الفتح 2 أهداف.

5-موسى ماريجا - الهلال 2 أهداف.

6-آرون بوبندزا - الشباب 2

7-سانتي مينا - الشباب 2

8-دوماجوج أنتوليتش - ضمك 2

9-حمد الله- اتحاد جدة 2

10-هارون كمارا - الاتحاد هدف.

11-جي مبينزا - الطائي هدف

12-محمد الكويكبي - الاتفاق هدف وحيد

13-سعد بقير - أبها، هدف.

14-ليندر تاوامبا - التعاون هدف.

15- فينسنت أبو بكر - النصر، هدف.