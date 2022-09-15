شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يرد على مدرب المنتخب المغربي حول إمكانية استدعائه للتواجد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على تصريحات وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي.

وكان الركراكي أكد في وقت سابق حول إمكانية عودة حمدالله للمنتخب المغربي، حيث قال المدرب بإن الباب مفتوح لعودته.

حمدالله يقود اتحاد جدة للفوز ضد الخليج بدوري روشن

وقاد حمدالله فريقه لتحقيق الفوز على الخليج بهدفين دون رد أحرزهما اللاعب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي،

وقال حمد الله، خلال تصريحات لفضائية SSC الرياضية، "لم أسمع بتلك التصريحات"، ثم علق عليها قائلًا "أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب مغربي، وليس حمد الله فقط".

الركراكي يستبعد حمدالله من معسكر إسبانيا

واسبتعد الركراكي، عبد الرزاق حمد الله، من قائمة معسكر المغرب في إسبانيا، حيث يخوض أسود الأطلس مباراتين تجريبيتين أمام تشيلي وباراجواي في 23 و27 سبتمبر الجاري، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعن مباراة الخليج تابع حمدالله: "أشكر الجمهور الذي حضر، وأشكر جميع اللاعبين على المجهود الذي قدموه، بدأنا المباراة بكل قوة، ولكن إصابة رومارينيو أثرت علينا نسبيًا لأنه لاعب مهم، ولكن هذا لا يمنع أننا قدمنا مباراة جميلة، وإن شاء الله نحقق نتائج أفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف "كلاعبين محترفين يجب أن نعتاد على أي اسلوب لعب، ونحتاج للمزيد من الوقت من أجل الانسجام مع اللاعبين الجدد، ولكن أهم شيء أن نواصل الفوز".

ورفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، ليصعد إلى وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الخليج عند نقطة واحدة، في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير.