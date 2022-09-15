شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفي حمدالله.. اتحاد جدة يفوز على الخليج في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أن يحقق الفوز على نظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بثنائية نظيفة.

اتحاد جدة يفوز بهدف على الخليج في الدوري السعودي

سجل عبدالرزاق حمدالله، الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 4 من صناعة إيجور كورنادو، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد، بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني في الدقيقة 69، من صناعة حمدان الشمراني، واستطاع اللاعب المغربي أن يسجل هدفًا آخر، إلا أنه تم إلغائه في الدقيقة 77.

وتعرض حازم الزهراني، لاعب فريق الخليج الأول لكرة القدم، للطرد في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بفوز اتحاد جدة بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة رفع اتحاد جدة رصيده إلى 10 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما توقف رصيد الخليج عند نقطة واحدة محتلًا المركز الرابع عشر.