فيديو.. مواطن بالرياض يعرض منزله للبيع بسبب كثرة سيارات مكاتب التأجير

محمد بن مسعود - الدمام - عرض المواطن عبدالله الشمري، منزله في الرياض للبيع بسبب كثرة سيارات “مكاتب التأجير”.

وقال الشمري، في لقاء ببرنامج “الراصد”:”عرضت البيت للبيع وأبحث الآن عن منزل بديل”، لافتا:”أنا مرتاح في بيتي لأنه قريب من عملي وجامعات أبنائي، ولكن المشكلة أن مكاتب تأجير السيارات ضايقونا”.

وسلط تقرير البرنامج الضوء على الإزعاج الذي تسببه محال تأجير السيارات، موضحا:”هذه محال لتأجير السيارات ومن خلفها بيوت سكنية ومحاولات حثيثة ليكون الحي ساكنا لا إزعاج فيه”.

وتابع:”الآن هذا الموقع أصبح مكانا لتجربة السيارات وأرض فضاء تحولت إلى صيانة لتلك السيارات وأحيانا مواقف مؤقتة”.

ورأى المواطن مرزوق الخالدي:” هناك تلاعب بالأنظمة إضافة إلى ذلك وجود المخالفين فالدولة وجهت بتوطين قطاع تأجير السيارات ولكن يوجد تستر على الأجانب”.

وأشار التقرير:”أهالي حي قرطبة رفعوا الشكاوي للجهات المعنية وينتظرون حلاً لهذه المعاناة التي أصبحت هاجسا لديهم”.

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