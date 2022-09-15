فيديو.. مواطن بالرياض يعرض منزله للبيع بسبب كثرة سيارات مكاتب التأجير

محمد بن مسعود - الدمام - عرض المواطن عبدالله الشمري، منزله في الرياض للبيع بسبب كثرة سيارات “مكاتب التأجير”.
وقال الشمري، في لقاء ببرنامج “الراصد”:”عرضت البيت للبيع وأبحث الآن عن منزل بديل”، لافتا:”أنا مرتاح في بيتي لأنه قريب من عملي وجامعات أبنائي، ولكن المشكلة أن مكاتب تأجير السيارات ضايقونا”.
وسلط تقرير البرنامج الضوء على الإزعاج الذي تسببه محال تأجير السيارات، موضحا:”هذه محال لتأجير السيارات ومن خلفها بيوت سكنية ومحاولات حثيثة ليكون الحي ساكنا لا إزعاج فيه”.
وتابع:”الآن هذا الموقع أصبح مكانا لتجربة السيارات وأرض فضاء تحولت إلى صيانة لتلك السيارات وأحيانا مواقف مؤقتة”.
ورأى المواطن مرزوق الخالدي:” هناك تلاعب بالأنظمة إضافة إلى ذلك وجود المخالفين فالدولة وجهت بتوطين قطاع تأجير السيارات ولكن يوجد تستر على الأجانب”.
وأشار التقرير:”أهالي حي قرطبة رفعوا الشكاوي للجهات المعنية وينتظرون حلاً لهذه المعاناة التي أصبحت هاجسا لديهم”.
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