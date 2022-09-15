اخبار الخليج – جامعة البحرين: طلبة الآداب وإدارة الأعمال سيدرسون إلكترونيًا لمدة أسبوعين

محمد بن مسعود - الدمام - قرر مجلس جامعة البحرين في اجتماعه يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022م أن تكون الدراسة عن بعد في كل من كليتي الآداب وإدارة الأعمال حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وقد كان القرار بناء على رغبة الجامعة في تدرج دخول الطلبة إلى الجامعة بعد غياب دام أكثر من سنتين. وتعد كليتي الآداب وإدارة الأعمال من أكبر الكليات في الجامعة من حيث عدد الطلبة، وهم موزعين على ستة عشر برنامج في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) بواقع 8 برامج تطرحها كلية الآداب، و8 برامج تطرحها كلية إدارة الأعمال، بالإضافة لبرامج الدراسات العليا، حيث تطرح كلية الآداب عدد 4 برامج ماجستير كما تطرح كلية إدارة الأعمال 7 برامج ماجستير وبرنامجاً للدكتوراه.

كما وتواصل الجامعة عملها مع جميع الجهات المعنية لدراسة حركة المرور وتنظيمها بما يسهم في سلاسة وصول الطلبة لكلياتهم وتكثيف الجهود لاستقبالهم، وسيتم خلال هذه الفترة استكمال أعمال الصيانة في المبنيين الخاصين بكليتي إدارة الاعمال والآداب. وتؤكد جامعة البحرين بأنها حريصة على أن يحظى طلبتها وأساتذتها وموظفيها بالأجواء الدراسية والعملية اللائقة والمساعدة لهم على القيام بواجباتهم على خير وجه.