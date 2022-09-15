إنجاز تاريخي.. نونو سانتو يقود الاتحاد لتحقيق رقم قياسي في تاريخ النادي

محمد بن مسعود - الدمام - قاد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد، إلى تحقيق إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة للنادي منذ مشاركته في بطولة الدوري السعودي بمختلف مسمياتها على مر التاريخ وصولًا لدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2022-2023.
إنجاز تاريخي.. نونو سانتو يقود الاتحاد لأول رقم في تاريخ النادي
وتمكن البرتغالي نونو سانتو من كتابة أول إنجاز تاريخي في أول موسم له مع نادي الاتحاد ،بعدما قاد الفريق إلى للحفاظ على شباكه في أول أربع مباريات من إنطلاق الموسم الجديد من المسابقة، دون تلقي أي أهداف في أي مباراة، ليكتب العميد إنطلاق قوية من الناحية الدفاعية مع الداهية الفنية سانتو.
ونجح الاتحاد في الحفاظ على شباكه أمام العدالة، الخليج، الاتفاق، الوحدة، وجمع عشر نقاط يحتل بها المركز الثاني مؤقتًا خلف الشباب المتصدر برصيد 12 نقطة، ونجح الفريق في تحقيق الفوز أمام الخليج في الجولة التي جمعت الفريقين مساء في الجولة الرابعة بدوري روشن.
ويستعد الاتحاد لملاقاة النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين في ملعب مرسول بارك يوم الثاني من أكتوبر المقبل.
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