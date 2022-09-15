محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أسفرت نتائج الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لدرجة الشباب لكرة الطائرة عن فوز الهلال على الصفا بثلاثة أشواط نظيفة، وبنفس النتيجة تغلَّب كلٌّ من الخويلدية على السلام، والهداية في مواجهته مع الوحدة، وكذلك الابتسام على النصر.

وتجاوز الاتحاد نظيره الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، فيما استطاع الأهلي تحقيق فوزٍ صعبٍ على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

كانت هذه تفاصيل خبر ممتاز الشباب للطائرة يبدأُ بفوزٍ للهلال والخويلدية والهداية والابتسام والاتحاد والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.