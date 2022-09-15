أبو راس يعزي يحيي نوري بوفاة شقيقته

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يشارك في الاحتفال الذي نظمته سفارة ماليزيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الماليزي

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