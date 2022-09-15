الجامعة الإلكترونية توقّع مذكرة تفاهم مع مركز تميز الصحة الرقمية التابع لوزارة الصحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقّعت الجامعة السعودية الإلكترونية – اليوم – مذكرة تفاهم مع مركز تميز الصحة الرقمية التابع لوزارة الصحة، وذلك على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تأطير مبادرات التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والتدريبية والتطوير المنهي والتقني.
ومثّل الجامعة في توقيع المذكرة عميد كلية العلوم الصحية الدكتور محمد بن عبد الرحمن المحيذيف، فيما مثّل المركز المديرة العامة التنفيذية المهندسة منى بنت سمحان السبيعي.
وتتناول المذكرة مشاريع ومبادرات التعاون وتوظيف الإمكانات والخبرات للطرفين، بما يحقق المصلحة المشتركة لهما، وتشمل تقديم ترخيص لاستخدام منصة بلاك بورد من قبل الجامعة السعودية الإلكترونية لمركز تميز الصحة الرقمية؛ للاستفادة منه في البرامج التدريبية ضمن مشروع المنصة التعليمية وفق اللوائح والأنظمة، وتقديم الدعم في مجال التعلم الرقمي لتحقيق التكامل والتعاون في تعزيز جودة ممارسات الرعاية الصحية عن بعد في مختلف مجالاته من خلال برامج تطويرية، مقدمة بنمط التعلم الرقمي كجزء من مشروع المنصة التعليمية، والتعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية والتجهيزات المتعلقة بها، وتزويد الباحثين من كلا الطرفين بالمعلومات المتوفرة حسب الإمكانات المتاحة، والتعاون المشترك بين الطرفين في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل التي تخدم الطرفين، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال البنية التحتية وتطوير الحلول التقنية والتدريب المتوفر لدى الطرفين، وتقديم برامج تدريبية لمنسوبي مركز تميز الصحة الرقمية ومستشفى صحة الافتراضي في البرامج ذات العلاقة في الجامعة السعودية الإلكترونية، وتمكين خريجي وخريجات الجامعة السعودية الإلكترونية من التدرب في مستشفى الصحة الافتراضي ومركز تميز الصحة.
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