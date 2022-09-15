محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرت أمانة منطقة تبوك سحبَ قرعة منح الأراضي السكنية لعدد من ذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي ، وذلك في مقر الأمانة .
ويأتي سحب قرعة الأراضي الممنوحة لذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي بموجب الأمر السامي بمنح «أراض سكنية» لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي.
وحددت أمانة منطقة تبوك مخطط أنوار القادسية أحد أحياء مدينة تبوك الجديدة موقعاً للأراضي الممنوحة الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بوسط مدينة تبوك على امتداد طريق الملك فيصل ويعدُّ المخطط نموذجاً للمخططات السكنية المتكاملة؛ لما يوفره من مواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة منطقة تبوك تجري سحبَ قرعة الأراضي الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.