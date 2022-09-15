الاتحاد يفوز على الخليج بثنائية حمد الله في دوري روشن (فيديو وصور)

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حقق نادي الاتحاد فوزًا غاليًا على حساب منافسه الخليج بنتيجة 2-0، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن بالتقدم بهدف.

وبدأ الشوط بضغط من قبل فريق الاتحاد فسجل لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق من ضربة رأسية متقنة.

وواصل الاتحاد الضغط فمرت رأسية لاعبه رومارينيو بعيدة عن المرمى، ثم سدد البرازيلي من جديد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى الخليج.

ومع بداية الشوط الثاني بحث الاتحاد عن تسجيل الهدف الثاني وضمان الحصول على النقاط الثلاث عن طريق هيلدر كوستا وحمد الله.

ونجح المهاجم المغربي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 ليسجل ثاني أهدافه خلال المويم الرياضي الحالي.

وألغى حكم المباراة هدفًا لنادي الاتحاد سجله عبد الرحمن العبود بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا خلف الشباب متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

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Source akhbaar24

