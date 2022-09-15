أمانة منطقة تبوك تجري سحبَ قرعة الأراضي الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي

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أجرت أمانة منطقة تبوك سحبَ قرعة منح الأراضي السكنية لعدد من ذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي ، وذلك في مقر الأمانة .

ويأتي سحب قرعة الأراضي الممنوحة لذوي الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي بموجب الأمر السامي بمنح «أراض سكنية» لأسر الشهداء والمصابين على الحد الجنوبي.

وحددت أمانة منطقة تبوك مخطط أنوار القادسية أحد أحياء مدينة تبوك الجديدة موقعاً للأراضي الممنوحة الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي بوسط مدينة تبوك على امتداد طريق الملك فيصل ويعدُّ المخطط نموذجاً للمخططات السكنية المتكاملة؛ لما يوفره من مواقع للمرافق العامة والخدمات التجارية والمسطحات الخضراء والحدائق العامة.