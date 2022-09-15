الهلال يعلن تأسيس شركة عقارية

︎

.



أعلنت شركة نادي الهلال الاستثمارية، عن تأسيس شركة الهلال العقارية، بالشراكة مع شركة عوائد الأصول المالية، المالكة لمنصة عوائد للاكتتاب في الصناديق العقارية والاستثمارية.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الشركة المنشأة حديثاً تهدف إلى توظيف التقنية، في خلق فرص استثمارية عقارية نوعية بالشراكة مع أفضل المطورين العقاريين في السوق السعودي.

وأضاف أنها الشركة تهدف أيضًا إلى جذب المستثمرين إليها من خلال تسويقها عبر وسائل الاتصال المختلفة وطرحها للاكتتاب في القنوات المختصة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

