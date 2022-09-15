أخضر الشباب يختتم تحضيراته لمواجهة ميانمار بتصفيات كأس آسيا

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اختتم المنتخب الوطني تحت 20 عامًا غدًا، تحضيراته لمواحهة ميانمار، ضمن منافسات المجموعة “الأولى” من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

ويستضيفُ أخضر الشباب نظيره منتخب ميانمار، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتَهم التدريبية مساء اليوم الخميس على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمَّدي والجهاز الفني المساعد، قُسِّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمَّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب أوزبكستان مراناً استرجاعياً، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً تكتيكياً.



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Source akhbaar24

