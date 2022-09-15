Blue Ride لمعالجة ازدحام خروج الطالبات

في خطوة تهدف لتخفيف الازدحام أمام المدارس من خلال نظام رقمي، يضمن خروج الطالبات بأمان، شدد مدير الأمن والسلامة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء محمد العامر، لـ«دوت الخليج»، على المدارس بالاشتراك في البرامج الإلكترونية، المتخصصة في «الخروج الآمن»، التي تضمن خروج الطالبات خلال دقيقتين إلى 5 دقائق، وتفعيل النداءات الآلية «الرقمية السريعة»، على غرار الأنظمة التشغيلية الرقمية المطبقة في مختلف دول العالم، حاثًا على أهمية تطبيقها في المدارس ذات الكثافة الطلابية، والتي تشهد اختناقات مرورية داخل الشوارع والأحياء السكنية الضيقة المجاورة للمدرسة، وتسعى إدارته إلى تفعيل ذلك، وتحديدًا من خلال الاستفادة من برنامج Blue Ride للنداء الآلي «الرقمي السريع»، وحاليًا يجري تطبيقه في مجموعة من مدارس تعليم البنات في المحافظة كمرحلة أولى.

خرائط GPS

وكان بعض أولياء الأمور، أشاروا لـ«دوت الخليج»، إلى أن هذه النداءات الآلية، هي عبارة عن أنظمة انصراف متقدمة ومتطورة، وتسهم في الاستعداد المسبق، وتجهيز الطالبة قبل وصول ولي الأمر، وهي أنظمة نداء هادئة، مع إمكانية تحديث رقم التواصل عند تغييره، وذلك من خلال بطاقة رقمية في الجوال، مع صلاحية الاستلام بضغطة «زر»، والتواصل المباشر مع مسؤول الانصراف المناوب، وضمان خروج الطالبات من البوابة بهدوء دون أي توتر أو ازدحام عند البوابات، ورفع مستوى الأمان والتحقق من هوية ولي الأمر بسهولة، ورفع مستوى النظام والأمان في الحافلات المدرسية وزيادة الدقة في مواعيد الحافلات.

أضافوا أن تلك النداءات الآلية، تعمل من خلال تتبع حركة مركبة ولي أمر الطالبة، وتحديد الوقت المتبقي لوصوله إلى نقطة «الاستلام» عند بوابة المدرسة الخارجية، والسماح للطالبة بالخروج في اللحظة، التي يتوقف عندها ولي الأمر عند الباب، وذلك من خلال تقنيات متقدمة والاستفادة من خرائط «قوقل» GPS.

سيناريو تفعيل البرنامج

01- إنشاء حساب المدرسة، ويشمل تعريف البوابات ومنطقة الاستعداد ومنطقة المغادرة والصفوف والفصول والحسابات الموحدة «الفصول»، ووقت بدء النداء.

02- استيراد بيانات الطالبات أول مرة من ملف إكسل، أو خيار التسجيل من قبل أولياء الأمور في البرنامج مباشرة مع مشاركة كود المدرسة.

03- عرض مزايا وخصائص البرنامج، وتدريب أولياء الأمور، وتزويدهم بكود التفعيل.

04- الربط بين البرنامج وشاشات العرض والنظام الصوتي بالمدرسة.

05- تقييم الخدمة المقدمة والتحسين حسب المرئيات.

تحديات يتغلب عليها التطبيق

01- الفوضى في عملية الانصراف، تأخر انصراف بعض الطالبات وتفويت سماع النداء.

02- الزحام المروري الشديد أمام المدرسة.

03- الوقت الضائع في الانتظار في طابور النداء.

04- الإزعاج بسبب النداء التقليدي.

05- تكلفة التواصل مع أولياء الأمور.

06- صعوبة التواصل عند تغيير رقم الهاتف.

07- نسيان أو فقدان بطاقة الانصراف.

08- صعوبة انتقال البطاقة من شخص لآخر.

09- صعوبة التواصل مع مسؤولي الانصراف المتغيرين كل يوم.

10- خروج الطالبات من البوابة وسط الازدحام.

11- التوتر والتأخير الناتجان عن ضمان خروج الطالب مع ولي الأمر.

12- الإزعاج عند وصول الحافلة، والتأخر الناتج عن عدم معرفة وقت الوصول