شاهد بالفيديو هدف حمدلله الأول في شباك الخليج في دوري روشن السعودي

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محمد الفلاح - سجل النجم الدولي عبدالرازق حمدلله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد الهدف الأول لصالح فريقه في شباك الخليج في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

هدف حمدلله الأول في شباك الخليج

وسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الأول لصالح فريق الإتحاد في الدقيقة الرابعة بطريقة جميلة ليكون أولى أهدافه هذا الموسم بعد قضية الإيقاف الأخيرة.

الإتحاد والخليج

ويدخل فريق الإتحاد بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. أحمد بامسعود، أحمد حجازي.. عمر هوساوي

في خط الوسط.. حمدان الشمراني.. طارق حامد.. إيجور كورنادو.. عبدالرحمن العبود.. هيلدر كوستا

وفي الهجوم.. رومارينهو.. عبدالرزاق حمدالله