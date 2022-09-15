شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز بنتيجة ثقيلة على الباطن في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يحقق الفوز بنتيجة ثقيلة على الباطن، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس.

النصر يضرب الباطن برباعية في الدوري

وأحرز رباعية الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لويس جوستافو في الدقيقة 17، وتاليسكا في الدقيقة 29، وسامي النجعي في الدقيقة 40، وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 51.

وكان نصر بدر الهويدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قد استطاع أن يحرز هدفًا لفريقه في الدقيقة 8، إلا أنه تم إلغائه.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، في المقابل ظل فريق الباطن في المركز السادس عشر دون نقاط.