شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الخليج في الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الخليج

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. أحمد بامسعود، أحمد حجازي.. عمر هوساوي

في خط الوسط.. حمدان الشمراني.. طارق حامد.. إيجور كورنادو.. عبدالرحمن العبود.. هيلدر كوستا

وفي الهجوم.. رومارينهو.. عبدالرزاق حمدالله

ويتواجد على دكة الاحتياط ‎كلا من:

مروان الصحفي، المعتصم صديق، نور الدين بحار،زكريا هوساوي،عوض الناشري، مدالله العليان، سلطان الصليلي، عبدالله الجدعاني، هارون كمارا

ويدخل اتحاد جدة المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الخليج المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.