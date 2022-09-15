خادم الحرمين وملك بريطانيا يتطلعان لتعزيز العلاقات بين البلدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرى اتصال هاتفي أمس بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تشارلز الثالث.

وأعرب خادم الحرمين، خلال الاتصال، عن خالص العزاء وصادق المواساة له والأسرة الكريمة وللشعب البريطاني في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

كما هنأه خادم الحرمين الشريفين باعتلاء العرش، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعا لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وعبر الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيله، مؤكدا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب السلفادور الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيكاراغوا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية كوستاريكا رودريغو تشافيز بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كوستاريكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيسة جمهورية هندوراس زيومارا كاسترو بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب هندوراس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس السلفادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية نيكاراغوا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب نيكاراغوا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية كوستاريكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في برقية تهنئة رئيسة جمهورية هندوراس بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.