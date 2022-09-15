مسوحات لتقدير أنواع الطيور المهاجرة والمقيمة والزائرة بمحمية الملك سلمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية المرحلة الأولى لدراسة المسوحات الأولية للطيور، التي تستهدف تقدير أعداد وأنواع الطيور المقيمة والمهاجرة والزائرة وتوزيعها ووفرتها، وتحديد مسارات هجرتها والعمل على حمايتها من خلال برامج الرصد والمتابعة المستمرة، وتحديث قاعدة البيانات وتطوير برامج سياحة مراقبة الطيور في المحمية.

وسيتم تنفيذ دراسة المسوحات الأولية للطيور في المحمية من خلال أربع مراحل رئيسة: المرحلة الأولى خصصت لدراسة الطيور المهاجرة خلال هجرة الخريف والربيع.

ومن شأن نتائج هذا المسح أن تظهر مناطق التعشيش في المحمية في سبيل المحافظة عليها من التدهور والإزعاج، ويعـد هذا المسح الثاني من نوعه في المحمية، حيث دشنت في فبراير من العام نفسه المسح الأولي للغطاء النباتي والحياة الفطرية بتعاون مع كل من جامعة تبوك وجامعة حائل، وما يميز المسح الحالي بكونه يستهدف الطيور بأنواعها المهاجرة والمقيمة والزائرة الشتوية.

يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تعد أكبر المحميات في الشرق الأوسط، ورابع أكبر محمية في العالم ذات تنوع جغرافي مذهل وحضارات عريقة مختلفة في كل من حرة الحرة، والطبيق، والخنفة، ويوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كطيور الحبارى وبعض أنواع الصقور.

4 مراحل لدراسة المسوحات الأولية للطيور في المحمية:

الأولى خصصت لدراسة الطيور المهاجرة خلال هجرة الخريف والربيع وأهدافها:







مراقبة أنواع وأعداد الطيور المهاجرة المحلقة والأنواع المقيمة للطيور الجارحة خلال موسمي هجرة الخريف من عام 2022 والربيع لعام 2023.



تحديد مسارات المرور والهجرة والحركة لجميع الأنواع التي سيتم تسجيلها في الدراسة.



الثانية لدراسة الطيور المائية والزائرة الشتوية خلال فصل الشتاء، وأهدافها.





إعطاء تقدير لأعداد وأنواع الطيور المائية الجارحة التي تقضي فصل الشتاء في المحمية، وسننفذ هذه خلال يناير المقبل.



تغطية جميع المناطق المغطاة بالمياه خلال هذا الموسم.



الثالثة دراسة الطيور المعششة المقيمة والطيور الليلية في فصل الربيع، وأهدافها.





تحديد توزيع ووفرة أنواع الطيور المختلفة التي تستخدم الموائل والأشكال الأرضية المختلفة في المحمية.



تحليل شامل لجميع السجلات وملاحظات الدراسات الاستقصائية.



إنتاج خرائط التوزيع والوفرة لجميع الأنواع المسجلة.



تحديد أي موائل رئيسة وأشكال أرضية لها الأهمية الأكبر في سبيل حماية الطبيعة.



تشمل 3 استطلاعات، وسيتم تنفيذ جميعها خلال موسم الربيع لعام 2023.



الرابعة خصصت لدراسة الطيور الجارحة المعششة خلال فصل الشتاء والربيع 2022 - 2023، وأهدافها.