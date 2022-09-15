فنون بصرية في اليوم الوطني بجامعة نجران

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وأشارت إلى أن من شروط المسابقة، أن تكون الصورة من تصوير الطالب أو الطالبة، وتكون معبرة عن الوطن أو احتفالات اليوم الوطني ولم يسبق له المشاركة بها وأن آخر موعد لاستقبال المشاركات نهاية يوم الخميس المقبل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏أعلنت جامعة نجران، ممثلة في إدارة الاتصال المؤسسي، وكلية العلوم والآداب، عن مسابقات في الفنون البصرية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 92. وأوضحت الجامعة أن المسابقات في مجال التصوير الفوتوغرافي بعنوان «وطني بعدستي»، ومجال الفن التشكيلي بعنوان ‏»ارسم معالم وطنك السعودية»، ومسابقة في التصميم على برامج معالجة الصور.وأشارت إلى أن من شروط المسابقة، أن تكون الصورة من تصوير الطالب أو الطالبة، وتكون معبرة عن الوطن أو احتفالات اليوم الوطني ولم يسبق له المشاركة بها وأن آخر موعد لاستقبال المشاركات نهاية يوم الخميس المقبل.

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