جامعة الأمير سلطان تحتفي باليوم العالمي للقانون

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وافتتح المعرض الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، نائب رئيس الجامعة الدكتور سعد الرويتع، بحضور عدد من قيادات الجامعة والمهتمين بالمجال القانوني. وشارك في المعرض الذي هدف إلى التعريف بأهم الأنظمة والتشريعات التي تمس حياة الأفراد وترسيخ قيم العدل، والتعريف باليوم العالمي للقانون، ودور الجامعة وريادتها في تعزيز كل ما يتعلق بالجانب القانوني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جامعة الأمير سلطان ممثلة بكلية القانون وعمادة شؤون الطلاب، باليوم العالمي للقانون، بحضور ومشاركة الهيئة السعودية للمحامين وعدد من مكاتب المحاماة الرائدة في المملكة، إضافة إلى الأندية الطلابية القانونية في الجامعة.وافتتح المعرض الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، نائب رئيس الجامعة الدكتور سعد الرويتع، بحضور عدد من قيادات الجامعة والمهتمين بالمجال القانوني. وشارك في المعرض الذي هدف إلى التعريف بأهم الأنظمة والتشريعات التي تمس حياة الأفراد وترسيخ قيم العدل، والتعريف باليوم العالمي للقانون، ودور الجامعة وريادتها في تعزيز كل ما يتعلق بالجانب القانوني.

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