شكرا لقرائتكم خبر معزوفات موسيقية للقهوة السعودية بـ150 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمجموع جوائز نقدية تصل إلى 150 ألف ريال، أعلنت وزارة الثقافة أمس عن إطلاق مسابقة «معزوفة القهوة السعودية»، ضمن أنشطة مبادرة «عام القهوة السعودية» المدعومة من برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»؛ لتحفيز الموسيقيين على صنع مقطوعات موسيقية مبتكرة تمتزج فيها أصوات الآلات الموسيقية العربية بأصوات معدات صناعة وتحضير القهوة السعودية.ودعت الوزارة الموسيقيين الراغبين في المشاركة بالمسابقة زيارة الرابط الالكتروني:

engage.moc.gov.sa/yosc_music، حيث حددت الوزارة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر موعدا لانتهاء فترة التقديم والتسجيل، على أن تبدأ بعدها عملية فرز المشاركات التي تستمر حتى يوم الأربعاء 30 نوفمبر، قبل الإعلان عن الفائزين يوم الخميس 29 ديسمبر، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 50 ألف ريال.

وانطلقت فكرة المسابقة من مراحل تحضير القهوة السعودية التي تمر بخطوات متعددة تبدأ بتحميص البن وتقليبه على المحماس، مرورا بطحنه ودقه في النجر بنغمات موسيقية تعرف بالتثليثة أو التربيعة أو التخميسة، وانتهاء بصب القهوة في الفناجين، والتي تتم وفق إيقاع مميز يحكي عمق الثقافة السعودية وألوانها الموسيقية الفريدة.

معلومات عن المسابقة

15 نوفمبر آخر موعد للتسجيل.

30 نوفمبر آخر موعد للفرز.

29 ديسمبر الإعلان عن الفائزين.

100 ألف ريال للمركز الأول.

50 ألف ريال للمركز الثاني.