التحول الرقمي.. نقطة الارتكاز لتحسين جودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وصف بأنه نقطة الارتكاز لتحسين جودة حياة الأفراد، أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 بعمل الحكومة الرقمية في المملكة، مؤكدة أنه جاء نتيجة وضع التشريعات والتنظيمات التي تعزز فعالية أداء تطوير البنية التحتية الرقمية.

وأكد التقرير على أهمية تعزيز دور قطاع الحكومة الرقمية كمحفز رئيس لتسريع التحول الرقمي في المملكة فيما يتعلق بمتابعة امتثال الجهات الحكومية، وزيادة المهارات الرقمية، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية، وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت عالي السرعة.

وتتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المعطلة لكافة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما أسهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19). وقد صنفت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.

وقامت المملكة بتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تغطية شبكة الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 ملايين منزل في جميع أنحاء المملكة، وزادت حركة الإنترنت خلال الجائحة بنسبة 30 %.

عوامل نجاح المنظومة الرقمية:







وضع التشريعات والتنظيمات



تعزيز المهارات الرقمية



تحقيق أهداف التنمية المستدامة



البنية التحتية الرقمية تسهم في:





تحسين جودة الحياة للأفراد



تسهيل ممارسة الأعمال للشركات



تقدم كفاءة العمل الحكومي



منصات رقمية أشار لها التقرير:





ناجز



مدرستي



صحتي



اعتماد



فسح



أرقام مميزة للمملكة:

الأولى عالميا في نسبة الإنفاق الحكومي من الإنفاق التقني لعام 2021

97 %من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم رقميا

70 %من الوحدات السكنية تتوفر لها خدمة الألياف البصرية