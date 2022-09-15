وزير المالية والاقتصاد الوطني يشيد بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي ومصرفي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مملكة البحرين تواصل تعزيز مكانتها التنافسية كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة من خلال استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيدًا بالتعاون القائم بين القطاعين العام والخاص وإسهامات المؤسسات المصرفية والمالية في هذا المجال ودورهم البارز في رفد مسارات التنمية الاقتصادية بما يصب في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم بالسيد كينيشرو كيتامورا، ممثل رئيس البنك الياباني للتعاون الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث رحب معاليه بالسيد كينيشرو كيتامورا، مشيداً بعلاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين واليابان في مختلف المجالات والتي عززتها الزيارات والاتفاقيات المشتركة، مؤكداً على أهمية مواصلة تبادل التجارب وأفضل الممارسات والخبرات الدولية في المجال المالي والمصرفي لتعزيز أداء القطاع نحو مستويات أكثر تقدماً، لما يلعبه من دورٍ حيوي في دعم النمو الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالشأن المالي والمصرفي، واستعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.