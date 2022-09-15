الإرياني: استمرار حصار الحوثي لتعز عقاب جماعي لسكان المحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، أن استمرار حصار الحوثيين لتعز هو بمثابة “عقاب جماعي” لأبناء المحافظة.

ودعا عبر حسابه على تويتر إلى موقف دولي حازم لإجبار ميليشيا الحوثي على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، ورفع الحصار عن تعز بشكل فوري “دون قيد أو شرط”.

إدانة أممية

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الحصار الحوثي المفروض على تعز باعتباره “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا يوم الاثنين، الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات برعاية أممية للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها لوقف دائم لإطلاق النار.

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“فتح طرق تعز فوراً”

وجدد المجلس دعوته للحوثيين إلى “العودة إلى المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية فورا”.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

تمديد الهدنة

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تماطل حتى الآن في فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.