اخبار الخليج – مدير إدارة المحاكم: فتح باب الطعون على قرارات اللجان الإشرافية بشأن جداول الناخبين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نايف الذوادي عن فتح باب تقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في القرارات الصادرة عن لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، وذلك فيما يتعلق بجداول الناخبين.

كما أعلن الذوادي عن تدشين الوزارة خدمة تقديم الطعون الانتخابية ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، حيث سيتم استقبال جميع الطعون ذات العلاقة بكافة المراحل الانتخابية عن طريق خدمة «رفع دعوى قضائية» المتاحة ضمن خدمات المحاكم على bahrain.bh.

ولفت الذوادي إلى أن الخدمة الإلكترونية المشار إليها متاحة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، على أن يتم تقديم الطعون الانتخابية وفقًا للمدة التي حددها القانون.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوزارة أصدرت ثلاثة أدلة إرشادية تفصيلية تتعلق بكيفية تقديم الطعون الانتخابية، مبينًا أنها تتوفر على موقع الوزارة moj.gov.bh

وطبقًا للقانون، يحق لصاحب الشأن الطعن على القرارات الصادرة عن اللجان الإشرافية أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.