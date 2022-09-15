اخبار الخليج – 19 طلب إدراج أسماء ناخبين بالجنوبية.. وضغط على الموقع الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - قالت رئيس المركز الإشرافي لمحافظة الجنوبية فاطمة فيصل حبيل أن مجموع طلبات الادراج التي تلقتها اللجنة خلال هذا اليوم قد بلغت 19 طلب تم التقديم بشكل حضوري للجنة الاشرافية بينما لم تتلق اللجنة اي طلبات عبر الموقع الالكتروني.

وأضافت «لم تردنا اي مشاكل تقنية والموقع قائم ومفعل رغم الضغط القائم بسبب المراجعة الكبيرة من الناخبين، وبناء على التغذية الراجعة سيتم متابعة اي شكاوى تقنية واردة».

وتابعت ان تلك الطلبات تنوعت ما بين طلب ادراج وتعديل عنوان، مرجعةً قلة الطلبات الى عمليات الادراج وللتعديل التي تمت خلال الانتخابات الماضية.

واشارت الى ان البت في الطلبات ودراستها تستغرق 3 ايام من بدأ تقديم الطلب حتى وان قدم الطلب في اخر يوم لعمل اللجنة.